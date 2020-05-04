Власти Британии задержали почти 50 мигрантов у южного берега страны

Три лодки с 49 нелегальными мигрантами на борту, пытавшимися достичь южного берега Великобритании, задержали пограничники. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, сообщает издание Evening Standard со ссылкой на заявление МВД страны.

Согласно информации британских властей. мигранты были обнаружены утром в воскресенье, когда пытались доплыть до графства Кент. на лодка обнаружили более 40 мужчин и 6 женщин. Откуда они прибыли, не сообщается. В настоящее время с нарушителями работают пограничники.

Также Evening Standard сообщает, что Франция перехватил 31 человека, пытавшихся попасть в Британию через пролив Ла-Манш. При этом издание Kent Online отметило, что всех задержанных мигрантов отправили в Дувр для проверки состояния здоровья.