Президент Сербии сообщил об отмене чрезвычайного положения с 7 мая

Чрезвычайное положение в Сербии будет отменено с 7 мая. Об этом сообщил в воскресенье президент страны Александар Вучич в интервью телеканалу "Пинк", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Завтра правительство, премьер и я как президент получим обоснование Минобороны, потом получим заключение правительства с подписью [премьера] Аны Брнабич и моей, затем передаем его в парламент для отмены чрезвычайного положения в среду, на Джурджевдан (день св. Георгия, государственный праздник в Сербии - прим. ТАСС). Если [документ] сразу же будет опубликован в служебном вестнике, в четверг у нас больше не будет комендантского часа", - заявил Вучич.

Количество случаев заражения коронавирусом в Сербии составляет 9 464, число летальных исходов увеличилось до 193. Сербия полностью закрыла границы, в стране действует чрезвычайное положение и комендантский час, отменены парламентские выборы.