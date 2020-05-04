МАГАТЭ не рекомендует дезинфицировать ионизирующим излучением респираторные маски

Ионизирующее излучение эффективно для дезинфекции обычных хирургических масок, перчаток и других средств индивидуальной защиты медиков при уходе за зараженными новым коронавирусом, за исключением респираторных масок. Об этом сообщило в понедельник Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

МАГАТЭ по запросу нескольких стран проанализировало выводы институтов во Франции, Израиле, Южной Корее, Польше и США об использовании радиации для дезинфекции респираторных масок типа N95 и FFP2. Маски этого типа в массовом порядке используют медики, потому что они снабжены фильтрами для блокировки мелких частиц в воздухе. Как оказалось, облучение этих масок с целью стерилизации от патогенных организмов для повторного использования снижает эффективность фильтров.

В результате этого МАГАТЭ рекомендовало странам в условиях повышенного спроса на средства индивидуальной защиты во время борьбы с пандемией проводить с помощью гамма-излучения и рентгеновских лучей стерилизацию только хирургических масок, перчаток и других средств защиты. Однако не использовать радиацию для дезинфекции респираторных масок, потому что в ходе этого процесса ослабляются защитные функции их фильтров.