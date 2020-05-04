НАТО проведет первую в истории видеоконференцию начальников генштабов

НАТО впервые в истории проведет видеоконференцию начальников генштабов 14 мая для обсуждения влияния пандемии на военную активность альянса. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба НАТО. Эта встреча заменит намеченное на май плановое заседание Военного комитета альянса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Военный комитет НАТО проведет первую в истории видеоконференцию начальников генеральных штабов альянса 14 мая под председательством начальника Военного комитета Стюарта Пича", - говорится в сообщении пресс-службы. В видеоконференции примут также участие генсек НАТО Йенс Столтенберг, главнокомандующий силами НАТО в Европе Тод Уолтерс и командующий НАТО по трансформации Андре Ланата.

"Впервые в истории альянса Военный комитет НАТО в составе 30 начальников генеральных штабов, в том числе глава военного ведомства последнего присоединившегося члена альянса - Северной Македонии - проведут онлайн-конференцию для обсуждения операций, миссий и активности альянса. Естественно, начальники генштабов обсудят, в частности, глобальный кризис коронавируса, его влияние на деятельность альянса и поддержку со стороны НАТО реагирования на пандемию", - отмечается в сообщении.