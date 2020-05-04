Власти Франции 7 мая обнародуют все детали снятия режима самоизоляции

Детали снятия режима самоизоляции будут обнародованы в четверг, 7 мая. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон во время краткого общения с прессой по итогам международной онлайн-конференции доноров для сбора средств на борьбу с пандемией коронавируса.

"В четверг будут объявлены все детали выхода из режима самоизоляции", - сказал Макрон в ответ на беспокойство, которое высказывают представители неправительственных организаций, в частности, по поводу возобновления занятий в школах.

Он подчеркнул, что "11 мая не будет датой возврата к нормальной жизни, а станет началом первого этапа адаптированной к коронавирусу жизни после окончания карантина". "Нужно, чтобы этот первый этап был хорошо организован, его условия должны быть внедрены на всей территории Франции с учетом особенностей каждого региона", - отметил Макрон.

По словам президента, французское общество "должно научиться жить с этим вирусом до тех пор, пока не будет стабильного лечения или вакцины". "Режим самоизоляции не может продолжаться бесконечно, - отметил французский лидер. - Было бы безответственным говорить о том, что мы должны продолжать карантин, пока у нас не появится вакцина".

С 17 марта во Франции действует режим самоизоляции, цель которого - максимально ограничить перемещение горожан по улицам. В конце апреля премьер-министр Франции Эдуар Филипп представил в Национальном собрании (нижняя палата парламента) план выхода из режима самоизоляции. Первый этап плавной отмены установленных ранее ограничений начнется 11 мая с возобновления занятий в начальной школе, изменения графика общественного транспорта, передвижения без пропуска в пределах регионов.

Согласно последним данным властей Франции, количество умерших после заражения коронавирусом в стране достигло почти 25 тыс. В больницах в настоящий момент находятся 25 815 пациентов, свыше 50 тыс. выздоровели.