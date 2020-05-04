Во Франции за последние 24 часа отмечено 689 новых случаев заражения коронавирусом

Европа 4 мая 2020 22:38 (UTC+04:00)
Во Франции за последние 24 часа отмечено 689 новых случаев заражения коронавирусом

Число умерших после заражения коронавирусом во Франции увеличилось за минувшие сутки на 306, общее число смертельных случаев, зарегистрированных на территории страны, достигло 25 201. Такие данные на понедельник привело Главное управление здравоохранения Франции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно информации ведомства, из этого числа 15 826 смертей зарегистрированы в больницах, остальные случаи заражения с летальным исходом зафиксированы в домах престарелых.

В управлении указали, что больше 25,5 тыс. человек в настоящий момент находятся в госпиталях. Из них в реанимации остаются почти 6,5 тыс. инфицированных. "За последние 24 часа отмечено 689 новых случаев госпитализации, что на 267 случаев меньше по сравнению с предыдущим днем", - отметили в ведомстве.

Согласно представленным данным, более 51 тыс. заразившихся успешно прошли лечение и выписаны из больниц. В общей сложности, по информации ведомства, с начала пандемии во Франции зарегистрировано почти 132 тыс. случаев заражения коронавирусом.

С 17 марта во Франции действует режим самоизоляции, цель которого максимально ограничить перемещение горожан по улицам. 28 апреля премьер-министр Франции Эдуар Филипп представил в Национальном собрании план выхода из режима самоизоляции. Первый этап плавной отмены установленных ранее ограничений начнется 11 мая с возобновления занятий в начальной школе, изменения графика общественного транспорта и возможности передвижения без пропуска в пределах регионов.

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