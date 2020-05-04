Первые послабления карантина. Больше людей и машин на улицах Рима

Европа 4 мая 2020 23:05 (UTC+04:00)
Первые послабления карантина. Больше людей и машин на улицах Рима

Первые послабления карантина вступили в понедельник в силу в Италии. Хотя касаются они в основном возобновления производственной и строительной деятельности, на улицах Рима заметно увеличилось число машин и прохожих, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Большинство людей даже на улице пользуются маской, в масках и водители автобусов и такси. Заметно многолюднее стало на центральном вокзале Термини, хотя с обычным днем до пандемии не сравнить. Поезда прибывают и отправляются по расписанию, хотя некоторые маршруты сокращены. Так, Луиджи пришлось из Милана ехать в Рим, чтобы добраться до родного города в центральной области Абруццо. "Сегодня первый день, когда разрешено вернуться к постоянному месту жительства, и я еду домой. Я работаю в Милане, но сейчас это можно делать дистанционно. Пришлось ехать через Рим, потому что ветка вдоль Адриатики не работает", - рассказал молодой человек. Элена, молодая сотрудница одной из римских гостиниц, в отсутствие работы возвращается в родную южную область Калабрия. "Я два месяца не выходила и теперь просто не могу себе позволить без работы продолжать снимать жилье", - поделилась она. "Я надеюсь вернуться, когда будет работа. Но с туризмом, говорят, придется подождать", - добавила Элена.

В стране к трудовой деятельности вернулись почти 4,5 млн человек. Согласно статистическим данным, в основном это мужчины (около 70%), люди старшего возраста. Как указывают эксперты, во время пандемии в наибольшей степени страдает женский сегмент рынка труда. Многим женщинам пришлось отказаться от работы и заниматься детьми при закрытых школах и садах. Это, согласно экспертным прогнозам, грозит волной женской безработицы после пандемии.

Общественный транспорт в Риме ходить не переставал, но сейчас в автобусах стало немного больше пассажиров. Значительно выросло на дорогах количество автомобилей. Небольшие хвосты выстраиваются на светофорах, и на них сразу появились мойщики стекол. Как правило, это чернокожие мигранты или мигранты из азиатских стран. Примечательно, что и на них медицинские маски, а на многих и резиновые перчатки.

С разрешением выходить в парки заполнились людьми, главным образом с детьми, зеленые зоны Рима. При этом все детские площадки закрыты.

Еда навынос
В некоторых из многочисленных ресторанчиков у вокзала, которые обычно обслуживали в основном туристов из окружающих гостиниц, появились столики у входа. Это своеобразный прилавок для выдачи заказов навынос. Плотный мужчина в белом поварском фартуке выставляет у своего заведения доску с указанием блюд, из которых можно выбрать. Цены вполне приемлемые: от €5 до €7 за блюдо, что как минимум в два раза дешевле, чем при обычном обслуживании за столиком. "Будем потихоньку начинать работать. Два месяца совсем без работы", - посетовал владелец ресторана. Как оказалось, он египтянин, более 50 лет живущий в Риме. "Я здесь окончил три школы гостиничного и ресторанного бизнеса, этот ресторан я открыл 45 лет назад. Меня здесь все знают, и я надеюсь, клиенты вернутся", - поделился собеседник. "Я все знаю о римской кухне, предлагаю традиционные блюда, многие продукты в Древний Рим пришли из Египта. Пиццу, например, готовили еще фараонам, не совсем как сейчас, конечно", - поделился он своими знаниями, пока на кухне по заказу корреспондента ТАСС готовили пасту с соусом аматричана. "Мы ничего не делаем заранее, все готовим на заказ. У меня всегда большие порции. Разочарованы не будете", - заверил ресторатор.

Напротив его заведения другой ресторан выставил столик на входе по такой же системе. Владелец ожидал заказов. "Сегодня же только первый день, вряд ли много клиентов будет", - посетовал он.

Согласно прогнозам, до 2,5 тыс. римских ресторанов и 2,3 тыс. баров не откроются после окончания острой фазы пандемии, их ждет разорение.

Два варианта
На данный момент широкого распространения заражения в центре и на юге Италии удалось избежать. Основное число инфицированных сконцентрировано на севере, где была выявлена локальная вспышка. Как утверждают специалисты, важнейшим сдерживающим фактором стал карантин. После введения первых послаблений, которые почти не касаются повседневной жизни, в ближайшие две недели станет ясно, возможно ли сосуществование с коронавирусом. Если уровень заражений будет оставаться под контролем, 18 мая откроются магазины и музеи, 1 июня - рестораны и парикмахерские. При этом власти оставляют за собой возможность вернуться к строгому карантину.

"Мы так долго сидели, это же должно привести к положительным результатам", - сказала одна знакомая корреспондента ТАСС. Большинство итальянцев больше всего боятся снова быть закрытыми дома.

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