Германский институт предупредил о второй и третьей волнах распространения коронавируса

Германские специалисты исходят из того, что предстоит столкнуться со второй и даже третьей волнами распространения коронавируса нового типа. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции глава берлинского Института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ) Лотар Вилер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы знаем, что почти наверняка будет вторая волна", - сказал он. "Я исхожу из того - и это подтверждают эксперты, что будут вторая и третья волны распространения инфекции", - заметил Вилер.

Глава института подчеркнул, что система здравоохранения Германии хорошо подготовлена к новым вспышкам. "Мы многое для этого сделали. Врачи сейчас знают, как поступать с пациентами. У нас будут лучше терапевтические средства", - отметил он.

Вилер сообщил о намерении увеличить количество проводимых тестов на коронавирус. Всего до сих пор в Германии было сделано около 2,4 млн лабораторных тестов. "В день можно делать 142 тыс. тестов в 132 лабораториях", - сообщил он.