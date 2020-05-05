В ВОЗ не удивлены новости о первом случае коронавируса во Франции в декабре

Сообщение о том, что первый случай заражения коронавирусом во Франции мог появиться в декабре, а не в конце января, как считалось ранее, не вызывает удивления. Об этом заявил во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он расценила как интересные сообщения СМИ о том, что в больнице французского города Бобиньи обнаружили наличие коронавируса в анализах пациента, поступившего на лечение 27 декабря. "Это не вызывает удивления. Это важно, так как с учетом того, что первые пациенты с симптомами заболевания COVID-19 могли быть уже в начале декабря, некоторые инфицированные люди могли совершать путешествия из Уханя в другие страны в это время", - сказал Линдмайер. "Возможно также, что еще более ранние случаи будут обнаружены в этих странах", - подчеркнул он.

По словам Линдмайера, "было бы хорошо, если бы все страны, имевшие неопределенные случаи пневмонии в последние месяцы, в частности, в декабре, проверили бы их на COVID-19". Обнаруженные во Франции свидетельства наличия вызывающего эту болезнь патогена в анализах "помогают лучше понять потенциал вируса", констатировал официальный представитель ВОЗ.

В воскресенье в эфире телеканала BFMTV главный реаниматолог больницы города Бобиньи Ив Коэн сообщил, что первый пациент, заразившийся коронавирусом, мог появиться во Франции еще 27 декабря. По его словам, врачи повторно рассмотрели анализы пациентов с пневмонией, поступивших в больницу в декабре и январе, и анализ одного из них дал положительный результат на коронавирус. При этом медик отметил, что при госпитализации проводилось тестирование на грипп, а также другие виды коронавирусов, они были отрицательными. "На COVID-19 тогда еще не тестировали", - пояснил он. Официально считается, что первые заразившиеся коронавирусом появились во Франции в конце января.