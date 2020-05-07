В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 213 человек
По меньшей мере 213 человек умерли за сутки в Испании из-за коронавируса нового типа. Об этом сообщил в четверг Минздрав королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
6 мая было зафиксировано 244 летальных исхода. Антирекорд по смертности был зарегистрирован в Испании 1 апреля - тогда за сутки умерли 950 пациентов. Общее число жертв с начала распространения инфекции в стране достигло 26 070. Количество инфицированных возросло за 24 часа на 754. Общее число заболевших, выявленных при помощи ПЦР-тестов, достигло 221 447. Выздоровели 128 511 пациентов, этот показатель за день увеличился на 2 509.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого больничного комплекса модульного типа в Баку
Минобразования Азербайджана о непедагогических специальностях, предполагающих право работы в общеобразовательных учреждениях
Отношение к ветеранам Великой Отечественной войны в Азербайджане более чем образцовое - российский эксперт
В отношении главного бухгалтера Джалилабадского отдела Госфонда соцзащиты возбуждено уголовное дело (ВИДЕО)
Эксперты международной организации составили перечень антикризисных рекомендаций для автотранспортной отрасли
Генсек Международного транспортного форума заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Туркменистаном
Кямран Байрамов: Победа над коронавирусом напрямую зависит от нашей дисциплинированности и ответственности
Кабмин утвердил перечень лицензий и разрешений, направляемых в Государственный таможенный комитет Азербайджана
Министр обороны Закир Гасанов и помощник Президента Азербайджана Магеррам Алиев посетили очередную воинскую часть в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)
При поддержке минтранспорта, связи и высоких технологий Азербайджана пройдет онлайн-конференция World Net Summit