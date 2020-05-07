В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 213 человек

По меньшей мере 213 человек умерли за сутки в Испании из-за коронавируса нового типа. Об этом сообщил в четверг Минздрав королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

6 мая было зафиксировано 244 летальных исхода. Антирекорд по смертности был зарегистрирован в Испании 1 апреля - тогда за сутки умерли 950 пациентов. Общее число жертв с начала распространения инфекции в стране достигло 26 070. Количество инфицированных возросло за 24 часа на 754. Общее число заболевших, выявленных при помощи ПЦР-тестов, достигло 221 447. Выздоровели 128 511 пациентов, этот показатель за день увеличился на 2 509.