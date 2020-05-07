В ПАСЕ предложили дорожную карту по восстановлению экономики после пандемии

Европа 7 мая 2020 15:32 (UTC+04:00)
В ПАСЕ предложили дорожную карту по восстановлению экономики после пандемии

Увеличение социальных выплат, налоговые льготы, финансовая поддержка бизнеса - эти и другие меры обозначены в дорожной карте по восстановлению экономики после пандемии коронавируса, предложенной докладчиками Парламентской ассамблеи Совета Европы. Документ распространила в четверг пресс-служба организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Действовать согласованно, с целью преодолеть кризис и [победить] вирус, - с таким призывом обратились парламентарии из Греции и Турции Георгиос Катругкалас и Селин Саек к мировым лидерам и международным организациям. - Распространение коронавируса в мире привело к введению чрезвычайных мер для сдерживания пандемии. И пока национальные политические деятели пытаются смягчить кризис в системе здравоохранения, они должны также улучшить ее, добиться всеобъемлющего быстрого восстановления экономики, стимулировать устойчивое развитие и защитить социально-экономические права".

В этой связи докладчики ПАСЕ предлагают список мер, которые, по их мнению, будут способствовать достижению этих целей. "Повышение социальных выплат и поддержка доходов всех трудящихся с акцентом на домохозяйства с низкими доходами и независимых работников, расширение охвата и продолжительности социальной поддержки, в частности, пособий по безработице, налоговые льготы для работников системы здравоохранения и других секторов, связанных с урегулированием чрезвычайных ситуаций, снижение налогов на основные потребительские товары и услуги", - таковы первые четыре пункта в списке предложенных мер.

Кроме того, Катругкалас и Саек предлагают приостановить выплату отчислений в фонды соцобеспечения и "взимание связанных с заработной платой налогов" со стороны самозанятых граждан. Они выступают за проведение "амбициозных программ стимулирования" деятельности малых и средних предприятий, более эффективное использование механизмов быстрого реагирования для автоматического корректирования налоговых ставок и продвижение практики удаленной работы.

"Мы призываем парламенты и правительства стран-участниц, а также социальных партнеров и других участников гражданского общества внедрить или принять во внимание фактические данные и анализ Организации экономического сотрудничества и развития, чтобы смягчить наихудшие последствия этого кризиса, особенно для более уязвимых слоев населения, и проложить путь к плавному и всестороннему восстановлению", - говорится в заключении коммюнике.

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