Правительство Латвии продлило режим чрезвычайного положения в стране до 9 июня

Правительство Латвии на внеочередном заседании в четверг приняло решение о продлении объявленного в связи с распространением коронавируса режима чрезвычайного положения в республике до 9 июня, но с существенными послаблениями. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает местное информагентство LETA.

"Чрезвычайное положение, объявленное в Латвии в связи с пандемией COVID-19, продлено до 9 июня, но будут приняты решения о смягчении некоторых ограничений", - сообщает агентство. По его данным, правительство с определенными условиями после 12 мая разрешит собираться группам до 25 человек, позволит торговым центрам работать по выходным и праздничным дням, примет решение о смягчении еще ряда ограничений.

Среди послаблений - возможность проведения групповых тренировок до 25 человек, соблюдающих дистанцию два метра. Занятия спортом в помещениях должны будут проходить не дольше трех часов, а на открытом воздухе - без ограничений по времени. На таких же условиях можно будет проводить небольшие публичные и частные мероприятия при участии не более 25 человек. Это также касается пикетов, митингов, собраний, шествий и религиозных мероприятий.

После 12 мая в Латвии постепенно возобновят свою работу музеи, библиотеки, кинотеатры и концертные залы, а культурные, спортивные и развлекательные заведения смогут работать до полуночи. Кроме того, для детей в возрасте от пяти до шести лет откроются детские сады. При этом правительство постановило, что после 12 мая в общественном транспорте нужно будет обязательно носить защитные лицевые маски. Послабления также коснутся туроператоров, которым будет разрешено организовывать поездки по странам Балтии.

Как заявил ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, правительство начнет пересмотр установленных на время режима чрезвычайного положения ограничений. Правительство может принять решение о смягчении ограничений, касающихся образовательного процесса, занятий спортом, собраний и пассажирских перевозок. Кроме того, главы правительств Латвии, Литвы и Эстонии 6 мая договорились, что с 15 мая страны Балтии откроют внутренние границы для свободного передвижения жителей.

Министерство здравоохранения Латвии 2 марта сообщило, что в стране зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. С тех пор подтверждено 909 случаев инфицирования, 18 человек умерли, 464 выздоровели. Правительство Латвии в середине марта объявило в стране режим чрезвычайного положения до 14 апреля, а затем продлило его до 12 мая. Он включает ряд строгих мер с целью борьбы с распространением вируса, в том числе запрет на проведение массовых мероприятий, а также приостановку международных пассажирских перевозок воздушным, железнодорожным, морским и автотранспортом.