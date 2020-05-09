Хайко Маас предупредил об опасности Brexit без сделки в условиях пандемии

ЕС и Великобритания по-прежнему далеки от достижения договоренности по ключевым направлениям выстраивания отношений после Brexit. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в опубликованном в субботу интервью газете Augsburger Allgemeine, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вызывает беспокойство то, что Великобритания на переговорах далека по основным пунктам от нашей совместной политической декларации", - констатировал Маас. "Так не пойдет, ведь переговоры представляют собой полный пакет, как это сказано в декларации", - отметил он. По словам министра, пока, в частности, нет согласия в вопросах будущих торговых отношений и продления срока переговоров.

"Британское правительство по-прежнему отвергает продление, - отметил Маас. - Если все останется, как есть, то к окончанию года нам наряду с коронавирусным кризисом придется еще преодолевать Brexit".

На переговорах, прошедших в апреле, не удалось достичь значительного прогресса по основным вопросам, следующий раунд обсуждений запланирован на 11 мая. Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье подчеркнул, что Британия отказывается от любых компромиссов по созданию сбалансированных условий для ведения бизнеса, по вопросам свободного перемещения людей, товаров и услуг, по разработке режима ветеринарного и фитосанитарного контроля на границе между Ирландией и Северной Ирландией, а также по проблемам рыболовства.

Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. За это время стороны должны согласовать документ о порядке выстраивания будущих отношений.