Ресторан в Германии раздал посетителям шляпы для соблюдения дистанции

В Германии ресторанам разрешили вновь открыть двери для посетителей, после ограничений, ранее введенных из-за ситуации с COVID-19. Однако разрешение действует с условием: в заведении должны быть соблюдены правила социального дистанцирования, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Так, в одном из ресторанов посетителям раздали "шляпы социального дистанцирования", которые не позволяют людям приближаться друг к другу на небезопасное расстояние.

Кадры, на которых видно, что люди сидят за столиками одного из заведений со шляпами в виде вертолетных лопастей, сделанных из каучука, разместили в Reply. На них видно, как гости наслаждаются солнечными ваннами и напитками на террасе ресторана.

"Конечно, это совершенно некомфортно, но суть в том, что мы приложили немало усилий, чтобы обеспечить безопасную возможность посещать общественные места", - отметил один из посетителей.

Вновь открытые закусочные в Германии должны обеспечивать как минимум 1,5 метра пространства между столами, а персонал кафе должен носить маски.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, по состоянию на 9 мая в Германии зафиксировали более 170,6 тысяч случаев коронавируса, жертвами вируса стали 7510 человек.