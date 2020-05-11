Чемпионат Англии по футболу может возобновиться 12 июня

Сезон-2019/20 чемпионата Англии по футболу планируется возобновить 12 июня. Об этом сообщает английская газета, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, оставшиеся 92 матча турнира отложены на неопределенный срок. Позднее клубы лиги провели совещание, на котором договорились доиграть чемпионат, если получат разрешение от правительства страны.

По информации источника, турнир возобновится 12 июня при условии соблюдения всех мер безопасности. Отмечается, что 11 мая премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон представит в парламенте дорожную карту поэтапного снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Подчеркивается, что во вторник ожидается публикация правительственного документа о порядке возобновления проведения спортивных мероприятий.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в Великобритании зафиксировано более 220 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 31 тыс. человек.