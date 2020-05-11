В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 123 человека

По меньшей мере 123 человека умерли за сутки в Испании из-за коронавируса нового типа. Об этом сообщил в понедельник Минздрав королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Данный показатель является самым низким примерно за восемь недель. Антирекорд по смертности был зарегистрирован в Испании 1 апреля - тогда за сутки умерли 950 пациентов. Общее число умерших с начала распространения инфекции в стране достигло 26 744. Число инфицированных выросло за 24 часа на 373. Общее количество заболевших, обнаруженных при помощи ПЦР-тестов, достигло 227 436. Выздоровели 137 139 пациентов, этот показатель за день вырос на 973.

Испания является одним из наиболее пострадавших в мире государств из-за пандемии. С середины марта в стране действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране.

Поскольку уровень распространения коронавируса в Испании снижается, правительство постепенно смягчает ограничительные меры. Сейчас испанцам всех возрастов разрешено гулять и заниматься спортом на улице. Чтобы избежать больших скоплений людей, власти установили временные интервалы для выхода на прогулку.

С 11 мая половина населения страны перешла на новую фазу послабления мер, введенных из-за пандемии. На этом этапе разрешены встречи с близкими, открываются с определенными ограничениями террасы кафе и баров, отели, музеи. Тем не менее пока к таким послаблениям оказались не готовы, среди прочего, ни Мадрид, ни Барселона.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.