Французов призвали быть готовыми к повторной изоляции

Европа 11 мая 2020 22:31 (UTC+04:00)
Французов призвали быть готовыми к повторной изоляции

Координатор стратегии начавшегося выхода Франции из режима изоляции, введенного из-за пандемии COVID-19, Жан Кастекс предупредил население о необходимости быть готовым к повторной массовой изоляции, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Должна быть предусмотрена чрезвычайная повторная изоляция", - написал Кастекс в докладе, опубликованном в первый день смягчения ограничений для французов по коронавирусной эпидемии.

Он призвал к обеспечению обратимости мер, начавшихся в стране с отмены разрешений на перемещения людей до 100 км от дома, открытия непродовольственных магазинов, возобновления работы некоторых предприятий, библиотек, небольших музеев, обязательного ношения защитных масок в общественном транспорте.

"В отсутствие в ближайшие сроки вакцины или лечебного решения французское население остается уязвимым перед повторением эпидемии", - заявил Кастекс.

В понедельник вечером Конституционный совет Франции утвердил закон о выходе страны из изоляции при сохранении ряда ограничений, связанных с чрезвычайной санитарной обстановкой. При этом совет внес поправки, направленные на ограничение числа лиц, имеющих доступ к персональным данным при отслеживании контактов инфицированных, и соблюдение прав изолированных больных.

По данным Генеральной дирекции министерства здравоохранения, за минувшие сутки во Франции умерли 263 инфицированных COVID-19 (70 днем раньше), общее количество летальных исходов с начала эпидемии достигло 26 643 человек. За время эпидемии в больницах вылечены 56 724 человека. За последние сутки подтверждены 456 новых случаев заражения коронавирусом. В целом в стране выявлено 139519 случаев заражения COVID-19.

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