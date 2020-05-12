В Париже запретили употребление алкоголя на берегах рек и каналов

Префектура полиции Парижа по просьбе министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера запретила употребление алкоголя вдоль канала Сен-Мартен и на берегах других рек и каналов. Об этом говорится в распространенном в понедельник распоряжении префектуры, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Успех зависит от осмотрительности и гражданской ответственности каждого, - отметил министр в своем Twitter, комментируя разгон толпы на набережной канала Сен-Мартен, где в понедельник собралось большое количество человек. - Столкнувшись с безответственным поведением, я попросил префекта полиции запретить употребление алкоголя вдоль канала и других водных путей".

Через некоторое время префектура выпустила коммюнике, в котором указала, что "через несколько часов после начала ослабления режима самоизоляции десятки человек собрались вдоль канала Сен-Мартен <...>, не соблюдая дистанцию и санитарные предписания". "В соответствии с запросом министра внутренних дел, префект полиции постановил запретить употребление алкоголя вдоль канала Сен-Мартен и других водных путей столицы с 12 мая", - подчеркивается в сообщении.

В префектуре также отметили, что только ответственное отношение к санитарным мерам позволит обезопасить жителей Парижа.

Согласно данным властей, с начала пандемии во Франции после заражения коронавирусом умерли 26 643 человека, всего заразились 139 519 человек. С 11 мая в стране началось постепенное смягчение ограничений в рамках режима чрезвычайного санитарного положения.