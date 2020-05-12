В Швейцарии начали открываться магазины, рестораны и музеи
С понедельника правительство Швейцарии разрешило открыться магазинам, ресторанам и музеям страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, сообщают европейские СМИ.
Кроме того, открываются библиотеки. Власти решили ослабить веденные в стране ограничительные меры по коронавирусу, однако посетителям заведений общепита и культурных учреждений необходимо соблюдать все рекомендации по профилактике COVID-19.
Что касается школ, то вскоре они также продолжат работу. Тем не менее, правительство Швейцарии предупреждает, что коронавирус по-прежнему представляет серьезную опасность для жителей страны.
В государстве выявили более 30 тысяч случаев заражения, более 1,8 тысяч пациентов скончались.
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