В Швейцарии начали открываться магазины, рестораны и музеи

С понедельника правительство Швейцарии разрешило открыться магазинам, ресторанам и музеям страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, сообщают европейские СМИ.

Кроме того, открываются библиотеки. Власти решили ослабить веденные в стране ограничительные меры по коронавирусу, однако посетителям заведений общепита и культурных учреждений необходимо соблюдать все рекомендации по профилактике COVID-19.

Что касается школ, то вскоре они также продолжат работу. Тем не менее, правительство Швейцарии предупреждает, что коронавирус по-прежнему представляет серьезную опасность для жителей страны.

В государстве выявили более 30 тысяч случаев заражения, более 1,8 тысяч пациентов скончались.