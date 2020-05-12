ВОЗ опровергла предположения о пользе курения для снижения риска заболевания COVID-19

Европа 12 мая 2020 11:47 (UTC+04:00)
ВОЗ опровергла предположения о пользе курения для снижения риска заболевания COVID-19

Курение наносит вред легким, а потому лишь усугубляет ситуацию при заражении курильщика коронавирусом нового типа. Напомнившая об этом в своем информационном бюллетене, опубликованном в Женеве, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала СМИ и различных комментаторов к "сдержанности" в распространении непроверенной информации о том, что табак якобы снижает риск инфицирования, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В бюллетене подчеркивается, что болезнь COVID-19 "является инфекционной и в первую очередь атакует легкие". При этом "курение наносит вред функции легких, затрудняя организму борьбу с коронавирусами и другими инфекциями".

В ходе проведенного 29 апреля по инициативе ВОЗ анализа научных работ на тему о табаке был сделан вывод о том, что "у курящих людей с большей вероятностью развиваются тяжелые болезни вместе с COVID-19, чем у некурящих". Кроме того, курение представляет собой фактор повышенного риска при сердечно-сосудистых, онкологических, респираторных болезнях и диабете. Исследование "свидетельствует о том, что курящие люди подвергаются высокой опасности развития тяжелых заболеваний и смерти".

Ранее ученые из Национального центра научных исследований Франции (CNRS), Национального института здравоохранения и медицинских исследований (Inserm), AP-HP и Института Пастера обратили внимание на то, что среди заболевших COVID-19 достаточно низкий процент курильщиков. В этой связи была выдвинута гипотеза, что при инфицировании коронавирусом задействуются рецепторы, реагирующие на ацетилхолин (химический передатчик нервного возбуждения) и никотин. Нейробиолог и первооткрыватель никотинового рецептора Жан-Пьер Шанжё и профессор Захир Амура, работающий в терапевтическом отделении больницы Питье-Сальпетрие, считают, что этот рецептор может играть "ключевую роль в распространении и патологической физиологии COVID-19 (вызываемое коронавирусом нового типа заболевание)".

В этой связи ВОЗ заявила в информационном бюллетене, что она следит за новыми исследованиями, в том числе за теми, в которых речь идет о табаке и COVID-19. Организация призвала "исследователей, ученых и СМИ к проявлению сдержанности в распространении недоказанных утверждений о том, что табак или никотин могут снижать риск заболевания COVID-19". "На сегодняшний день нет достаточной информации, подтверждающей наличие какой-либо связи между табаком или никотином и предотвращением или лечением COVID-19", - подчеркнула организация. ВОЗ напомнила, что курение "ежегодно убивает в мире более 8 млн человек".

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
МЧС о пожаре на рынке стройматериалов в Баку (ФОТО)
МЧС о пожаре на рынке стройматериалов в Баку (ФОТО)
Пожар на территории рынка строительных материалов EuroHome полностью потушен (ФОТО/ВИДЕО) (Обновлено)
Пожар на территории рынка строительных материалов EuroHome полностью потушен (ФОТО/ВИДЕО) (Обновлено)
В Губе произошло землетрясение
В Губе произошло землетрясение
Loading Bars
Лента новостей
СП "Электрогаз" огласил сроки возобновления работы крупного завода в Баку Бизнес 12:28
В апреле этого года в Турции в ДТП погибли более 140 человек Турция 12:15
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении ректора Азербайджанского института теологии Политика 12:14
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 10 899 Россия 12:11
Объем экспорта нефти по БТД сократился - BP Энергетика 12:04
Власти Испании вводят двухнедельный карантин для всех прибывающих из-за рубежа Европа 12:02
Регионы Узбекистана будут специализированы на производстве сельхозпродукции Узбекистан 11:55
Туркменистан и Израиль обсудили развитие торгово-экономических связей Бизнес 11:54
ВОЗ опровергла предположения о пользе курения для снижения риска заболевания COVID-19 Европа 11:47
Сотрудничество деда Пашиняна с нацистами объясняет стремление руководства Армении героизировать фашистских приспешников - российский эксперт Политика 11:43
BP снизила объём экспорта нефти с Сангачальского нефтяного терминала Энергетика 11:42
Васиф Алиев: Если не соблюдать правила, то коронавирус может широко распространиться (ВИДЕО) Общество 11:37
Путешествие в мир красок Асефа Джафарова (ФОТО) Культура 11:30
BP увеличила объемы передаваемого SOCAR попутного газа Энергетика 11:23
Цены на азербайджанскую нефть изменились разнонаправленно Энергетика 11:12
BP увеличила капитальные расходы на «Азери-Чираг-Гюнешли» Энергетика 11:11
BP обнародовала объем добычи нефти на АЧГ Энергетика 11:06
В Армении за сутки выявили 146 случаев заражения COVID-19 Армения 11:03
На ряде улиц Баку наносится дорожная разметка Общество 11:03
Нефть дорожает на новостях по сокращению добычи Энергетика 10:52
Азербайджан показал весьма эффективную борьбу с пандемией коронавируса - турецкий эксперт Политика 10:49
Китай отменит дополнительные пошлины еще на 79 позиций импорта из США Другие страны 10:28
В Турции в январе-апреле сократились пассажирские авиаперевозки Турция 10:27
Azercosmos подписал новое соглашение о сотрудничестве ИКТ 10:23
В Узбекистане число зараженных коронавирусом превысило 2500 Узбекистан 10:20
Туркменистан и ЮНЕСКО обсудили вопросы образования Бизнес 10:16
Главный инфекционист США выступит против слишком скорой отмены ограничений США 10:08
Власти Таиланда планируют ввести сбор с иностранных туристов Другие страны 10:00
Народная артистка Наиба Аллахвердиева показала пример поведения во время пандемии коронавируса Социум 09:57
ВВП Казахстана снизился на 0,2% Казахстан 09:56
Курс маната по отношению к мировым валютам на 12 мая Финансы 09:55
Парламент Азербайджана проведет очередное пленарное заседание 15 мая Политика 09:54
Назван объем добычи нефти в Казахстане Казахстан 09:54
Премьер-министр Казахстана поручил принять конкретные меры для восстановления сектора услуг Казахстан 09:51
Золото в Азербайджане подешевело Финансы 09:51
Ситуация на мировых финансовых рынках начала восстанавливаться - председатель Нацбанка Казахстана Казахстан 09:47
Тбилисский аэропорт в седьмой раз попал в список лучших в Восточной Европе Грузия 09:36
Генсек UNWTO: Грузия станет первой страной, которая откроет свои границы Грузия 09:34
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из пулеметов и снайперских винтовок Нагорно-карабахский конфликт 09:32
Власти Уханя протестируют всех жителей города на коронавирус за 10 дней Другие страны 09:29
МЧС о пожаре на рынке стройматериалов в Баку (ФОТО) Происшествия 09:19
Работа бакинского метро была приостановлена утром на два часа Общество 09:04
В постнефтяной период Азербайджану понадобятся специалисты новой формации Политика 09:01
В Кыргызстане зарегистрирован 21 новый случай заболевания COVID-19 Кыргызстан 08:55
Число заболевших коронавирусом в Казахстане выросло до 5240 Казахстан 08:43
Ученый из КНР исключил утечку коронавируса из Уханьского института вирусологии Другие страны 08:17
Потерянное 38 лет назад в Германии кольцо нашлось на американском пляже Европа 08:09
В Швейцарии начали открываться магазины, рестораны и музеи Европа 07:57
Китай успешно вывел на орбиту два спутника связи Другие страны 07:42
В Китае выявлен один новый случай активной формы коронавируса Другие страны 07:28
Трамп собрал рекордную сумму пожертвований за месяц США 07:21
В Японии произошло землетрясение Другие страны 07:03
Посол Франции: Ведущие французские компании стремятся работать в Азербайджане (Интервью) Политика 07:00
Глава Boeing: авиакомпании США к концу года достигнут 50% докризисного уровня перевозок США 06:37
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 4,25 млн человек В мире 06:14
Ученые опровергли возможность образования жизни на Марсе В мире 05:47
Первый после перерыва брифинг Трампа по коронавирусу закончился конфликтом с журналистами США 05:29
В Канаде число выздоровевших впервые превысило количество зараженных коронавирусом Другие страны 05:16
США предложили Ирану прислать самолет за своими гражданами США 04:51
Заключенные пытались заразиться коронавирусом ради досрочного освобождения США 04:35
Завод Tesla в Калифорнии возобновляет работу, несмотря на запрет местных властей США 04:17
В США у трех детей с коронавирусом обнаружили новые нетипичные симптомы США 04:01
Феттель не договорился с "Феррари" о новом контракте и покинет команду в конце года Спорт 03:45
Globo: экс-президента Petrobras повторно приговорили к тюремному сроку Другие страны 03:28
В Ухане проведут массовое тестирование на COVID-19 Другие страны 03:13
Twitter начнет борьбу с фейками про COVID-19 В мире 02:56
Гитару Кобейна выставили на аукционе за миллион долларов Другие страны 02:39
Пожар на территории рынка строительных материалов EuroHome полностью потушен (ФОТО/ВИДЕО) (Обновлено) Происшествия 02:22
В Париже запретили употребление алкоголя на берегах рек и каналов Европа 02:16
Повторные тесты Майкла Пенса на коронавирус оказались отрицательными США 01:49
В США провели более 9 млн тестов на коронавирус США 01:25
Трамп: США не заинтересованы в обсуждении новых условий торгового соглашения с Китаем США 01:01
В США более 80 тыс. человек умерли из-за коронавируса США 00:48
В Москве умерли еще 55 пациентов с коронавирусом Россия 00:31
Совет Европы о возможности начать диалог о либерализации визового режима со странами «Восточного партнёрства» Политика 00:24
Асим Моллазаде: Служба деда Никола Пашиняна в рядах СС - доказательство того, что армяне являются сторонниками фашистского режима Политика 00:07
Эльман Насиров: Служба деда Пашиняна в рядах фашистов объясняет распространение этой идеологии в Армении Политика 11 мая 23:54
Армянская мафия вновь в центре скандала - теперь уже в Латвии Армения 11 мая 23:51
Чемпионат Дании по футболу возобновится 28 мая Спорт 11 мая 23:45
В Армении возросло количество жалоб граждан по поводу ущемления их прав Армения 11 мая 23:26
Цена нефти Brent снижалась до $29,35 Энергетика 11 мая 23:01
ВОЗ: За сутки число заразившихся коронавирусом в мире выросло почти на 89 тыс. В мире 11 мая 22:37
Французов призвали быть готовыми к повторной изоляции Европа 11 мая 22:31
МВФ выделил Египту помощь в размере $2,77 млрд на борьбу с пандемией Другие страны 11 мая 22:18
Умер комедийный актер и отец Бена Стиллера Джерри Стиллер В мире 11 мая 22:06
Число заразившихся коронавирусом военнослужащих ВС РФ снизилось до 1689 Израиль 11 мая 21:54
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 95 тысяч Турция 11 мая 21:45
Финал Кубка Германии по футболу пройдет 4 июля Спорт 11 мая 21:39
Абитуриенты, которые не могут подтвердить свои документы онлайн, подадут заявку в порядке электронной очереди Общество 11 мая 21:26
Итальянским футбольным клубам разрешат возобновить тренировки с 18 мая Спорт 11 мая 21:20
Кабмин Израиля разрешил гражданам страны посещать парки Израиль 11 мая 21:15
В МВФ заявили, что пандемия коронавируса усугубит проблему неравенства в мире В мире 11 мая 21:04
Госдепартамент: Позиция США по нагорно-карабахскому конфликту не изменилась Нагорно-карабахский конфликт 11 мая 21:00
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 11 мая 20:54
В Турции с 16 по 19 мая введут четырехдневный комендантский час Турция 11 мая 20:42
СМИ узнали о планах США обвинить КНР в попытках украсть данные по вакцине от COVID-19 США 11 мая 20:32
Матч чемпионата Беларуси перенесен из-за симптомов коронавируса у одного из футболистов Спорт 11 мая 20:19
ВОЗ подтверждает заражение коронавирусом по всему миру 4 млн человек В мире 11 мая 19:59
ОАЭ в июне снизят нефтедобычу на 100 тыс. б/с дополнительно к квоте ОПЕК+ Арабские страны 11 мая 19:55
Власти Британии разрешат проведение спортивных мероприятий без зрителей начиная с июня Европа 11 мая 19:42
Все новости