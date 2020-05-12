ВОЗ опровергла предположения о пользе курения для снижения риска заболевания COVID-19

Курение наносит вред легким, а потому лишь усугубляет ситуацию при заражении курильщика коронавирусом нового типа. Напомнившая об этом в своем информационном бюллетене, опубликованном в Женеве, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала СМИ и различных комментаторов к "сдержанности" в распространении непроверенной информации о том, что табак якобы снижает риск инфицирования, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В бюллетене подчеркивается, что болезнь COVID-19 "является инфекционной и в первую очередь атакует легкие". При этом "курение наносит вред функции легких, затрудняя организму борьбу с коронавирусами и другими инфекциями".

В ходе проведенного 29 апреля по инициативе ВОЗ анализа научных работ на тему о табаке был сделан вывод о том, что "у курящих людей с большей вероятностью развиваются тяжелые болезни вместе с COVID-19, чем у некурящих". Кроме того, курение представляет собой фактор повышенного риска при сердечно-сосудистых, онкологических, респираторных болезнях и диабете. Исследование "свидетельствует о том, что курящие люди подвергаются высокой опасности развития тяжелых заболеваний и смерти".

Ранее ученые из Национального центра научных исследований Франции (CNRS), Национального института здравоохранения и медицинских исследований (Inserm), AP-HP и Института Пастера обратили внимание на то, что среди заболевших COVID-19 достаточно низкий процент курильщиков. В этой связи была выдвинута гипотеза, что при инфицировании коронавирусом задействуются рецепторы, реагирующие на ацетилхолин (химический передатчик нервного возбуждения) и никотин. Нейробиолог и первооткрыватель никотинового рецептора Жан-Пьер Шанжё и профессор Захир Амура, работающий в терапевтическом отделении больницы Питье-Сальпетрие, считают, что этот рецептор может играть "ключевую роль в распространении и патологической физиологии COVID-19 (вызываемое коронавирусом нового типа заболевание)".

В этой связи ВОЗ заявила в информационном бюллетене, что она следит за новыми исследованиями, в том числе за теми, в которых речь идет о табаке и COVID-19. Организация призвала "исследователей, ученых и СМИ к проявлению сдержанности в распространении недоказанных утверждений о том, что табак или никотин могут снижать риск заболевания COVID-19". "На сегодняшний день нет достаточной информации, подтверждающей наличие какой-либо связи между табаком или никотином и предотвращением или лечением COVID-19", - подчеркнула организация. ВОЗ напомнила, что курение "ежегодно убивает в мире более 8 млн человек".