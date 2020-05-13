Число жертв коронавируса во Франции превысило 27 тысяч

Пандемия нового коронавируса привела во Франции к смерти 27 074 человек.

Об этом сообщило в среду Главное управление здравоохранения страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно его подсчетам, за 24 часа, прошедшие с вечера вторника, в стране умерли 83 человека. В больницах зарегистрирован 17 101 летальный исход. Еще 9 973 случая смерти зафиксировано в домах престарелых и других социально-медицинских учреждениях.