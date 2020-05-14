Почти во всей Японии досрочно сняли режим ЧС

Власти Японии досрочно сняли введенный из-за коронавируса сроком до 31 мая режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в 39 из 47 префектур страны, однако сохранили его в ряде регионов, включая столичный. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Токио премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы снимаем режим ЧС по всей Японии, за исключением семи префектур в регионах Канто, Кансай, а также северной префектуры Хоккайдо", - сказал Абэ.

Режим ЧС продолжит действовать в Токио и прилегающих к нему густонаселенных префектурах Канагава, Сайтама и Тиба. Все вместе они формируют так называемую зону Большого Токио. Также ограничительные меры останутся в силе в префектурах Киото, Осака и Хёго на западе Японии и в северной префектуре Хоккайдо. В регионах, где сохраняется режим ЧС, проживают почти 60 млн человек, из них 38 млн - в столице и прилегающих префектурах.