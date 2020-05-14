На оружейном заводе в Болгарии произошел взрыв

Производственная авария произошла в четверг на оружейном заводе "Арсенал" в районе города Казанлык в Болгарии, инцидент взрыв произошел в цехе по производству дымовых гранат. Как сообщает телеканал bTV, в результате взрыва два работника предприятия получили легкие ранения, есть разрушения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По предварительным данным, инцидент произошел около 11:30 часов в цехе, где производились дымовые гранаты, в результате взрыва есть разрушения. На месте происшествия работают представители специальных служб, территория оцеплена.

Завод "Арсенал" в Болгарии относится к стратегическим объектам.

Других подробностей не приводится, расследование причин происшествия продолжается.