В ЕС призвали к независимому исследованию происхождения коронавируса

Провести независимое исследование происхождения коронавируса нового типа призвал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозел Боррель. Свою позицию он высказал в статье, опубликованной накануне в немецком издании "Франкфуртер альгемайне цайтунг", передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Боррель, в частности, отметил важность замедлить распространение коронавируса, продвинуться вперед в разработке вакцины и снова запустить мировую экономику.

"Здесь мы ожидаем, что Китай сыграет свою роль и возьмет на себя ответственность, соразмерную своему весу в мире", - подчеркнул политик.

Он призвал Пекин также внести вклад "в усилия по облегчению бремени задолженности развивающихся стран".

Впервые вспышка коронавирусной инфекции была выявлена в Центральном Китае в конце 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила ситуацию пандемией, на фоне распространения вируса в десятках стран.

Во всем мире установлено более 4,2 миллиона случаев заболевания, зафиксировано более 291 тысячи смертей заболевших.