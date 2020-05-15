Премьер-министр Словении объявил о завершении эпидемии коронавируса в стране

Премьер-министр Словении Янез Янша объявил о прекращении эпидемии коронавируса на территории страны. Об этом в пятницу сообщило агентство France Presse, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На сегодняшний день в Словении сложилась наилучшая клиническая ситуация в Европе, что позволяет нам объявить о конце эпидемии", - приводит агентство слова премьера. Эпидемия коронавируса была объявлена в Словении 12 марта, режим карантина был введен 16 марта.

Согласно решению правительства, Словения откроет границы для всех граждан Евросоюза, жители других регионов должны будут проходить карантин. Некоторые другие ограничения также останутся в силе: запрет на массовые публичные собрания, необходимость носить маски и соблюдать правила социального дистанцирования.

В четверг правительство Словении приняло решение об отмене с 18 мая всех ограничений на работу непродовольственных магазинов, ресторанов и других предприятий сферы услуг, введенных в связи с пандемией коронавируса. Первый случай заражения коронавирусом в Словении был зафиксирован 4 марта. С тех пор число инфицированных возросло до 1 464, умерли 103 человека. Большая часть заразившихся находится в самоизоляции по месту жительства, госпитализируют только лиц с тяжелыми симптомами.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 4,4 млн человек, более 300 тыс. умерли.