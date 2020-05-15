В Италии произошел взрыв на химическом предприятии (ВИДЕО)
Два человека пострадали в результате взрыва, который произошел в пятницу на химическом заводе компании 3V Sigma SpA в промышленном районе Венеции Маргера. Как сообщили в Twitter спасательные службы, на предприятии начался пожар, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Взрыв и последовавший за ним пожар на химическом предприятии в Маргере, на месте работают восемь команд спасателей, - говорится в записи. - В настоящий момент известно, что два человека получили травмы". Местные власти порекомендовали жителям близлежащих территорий закрыть окна и не выходить на улицу.
На фото- и видеокадрах с места происшествия видно, что над заводом поднимается густой столб черного дыма.
Лента новостей
В Азербайджане для помощи учащимся в выборе профессии будут проводиться диагностические тесты - минобразования
Джавид Османов: Членам т.н. «Национального совета» следует извиниться перед народом за сквернословие на видеоконференциии
По инициативе компании CISCO состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и руководителями данной компании (ФОТО)
В Узбекистане для жителей, потерявших свои дома при наводнении, планируется построить 3 жилых массива
Агентство по туризму Азербайджана: На повестке дня - оказание качественных и доступных услуг населению
Чингиз Гусейнзаде: Пандемия не повлияет на численность азербайджанских спортсменов в предстоящих Олимпийских играх
Руководители азербайджанской диаспоры призвали соотечественников не покидать места проживания до открытия границ (ФОТО)
Минэнерго: Мобилизованы все возможности для выполнения обязательств Азербайджана в рамках договоренности ОПЕК+
Руководство Азербайджана заблаговременно провозгласило курс на развитие собственной производящей экономики - российский эксперт
Грузинские агропроизводители могут получить гранты на внедрение международных стандартов и брендирование продукции
Азербайджанская солнечная электростанция станет одной из самых крупных в странах Европы - российский эксперт