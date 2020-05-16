Во Франции полагают, что вакцина от коронавируса будет разработана через полтора года
Вакцина от коронавируса появится примерно через 18 месяцев, при этом считать, что ее можно разработать быстрее, пока "неразумно". Такое мнение в субботу высказала министр высшего образования и научных исследований Франции Фредерик Видаль в эфире радиостанции Europe 1, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Сотрудники лабораторий и ученые говорят нам, что быстрый темп, который мы видели в клинических испытаниях, позволяет нам надеяться на то, что у нас будет вакцина в перспективе 18 месяцев, было бы неразумно полагать, что у нас есть возможность еще ускориться", - отметила она.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что вакцину удастся разработать до конца года.
За последние месяцы ученые из США, Австралии, Китая и ряда других стран сообщили о начале испытаний различных типов вакцин от коронавируса нового типа, часть из которых проверяется в экспериментах на животных, а другие - на добровольцах. Первые итоги их проверок, как ожидают ученые, станут известны лишь примерно через полтора года, если методика тестирования вакцин не поменяется.