В Лондоне задержали участников акции протеста против карантина

Британские полицейские задержали в субботу в лондонском гайд-парке 19 участников акции протеста против режима самоизоляции, в числе задержанных оказался брат лидера Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбина - Пирс Корбин, сообщает The Guardian, передает Trend со ссылкой на агентство "Интерфакс".

Издание отмечает, что подобные протесты с небольшим количеством участников прошли накануне по всей Великобритании. Их участники считают, что требование соблюдать режим самоизоляции нарушает их права.

В лондонском гайд-парке собрались около 50 человек. Они, по данным The Guardian, нарушали нормы социального дистанцирования. Десяти участникам акции полицейские выписали штрафы на месте, еще 19 человек задержали.

По данным газеты, Пирс Корбин был задержан после того, как он в мегафон заявил о связи COVID-19 и вышек 5G, а также назвал пандемию "ложью", с помощью которой людям "промывают мозги".

The Guardian подчеркивает, что доказательств связи COVID-19 и вышек 5G нет.