В Германии за сутки коронавирусом заразились 583 человека

Число новых случаев заражения коронавирусом на территории ФРГ за последние 24 часа возросло на 583, погибли 33 пациента. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru", сообщает институт Роберта Коха.

Согласно статистике, прирост зараженных и новых летальных случаев снижается в стране на протяжении нескольких недель. Днем ранее от COVID-19 погибли 57 человек.

По данным института, в стране выявлено 174 355 случаев заражения коронавирусом с начала пандемии, погибли почти 8 тыс. пациентов, выздоровели — более 153 тыс.

Наибольшее число заражений зафиксировано в Баварии, на втором месте находится Вестфалия, на третьем — Баден-Вюртемберг.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.