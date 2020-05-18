У берегов Греции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5 произошло в понедельник у побережья Греции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр стихии находился в 156 км к югу от города Ираклион с населением около 138 тыс. человек и в 475 км к югу от Афин, где проживают около 730 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами на данный момент не поступало.
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