У берегов Греции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5 произошло в понедельник у побережья Греции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр стихии находился в 156 км к югу от города Ираклион с населением около 138 тыс. человек и в 475 км к югу от Афин, где проживают около 730 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами на данный момент не поступало.