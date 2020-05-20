В Испании жителей обязали носить маски на улице с 21 мая

В Испании с 21 мая придется в обязательном порядке носить медицинские маски на улице, если нет возможности соблюдать дистанцию в два метра. Об этом говорится в указе, опубликованном в среду в официальном правительственном вестнике, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В распоряжении устанавливается "обязательное использование масок для лиц старше шести лет на улице, в местах на открытом воздухе или в любых помещениях общественного пользования, <...> при условии, что нет возможности соблюдать безопасную дистанцию между людьми в два метра". Также рекомендуется ношение масок для детей от трех до пяти лет.

"Данный указ вступит в силу со следующего дня после публикации в официальном правительственном вестнике и будет действовать в течение всего периода режима повышенной готовности", - говорится в распоряжении.

Ранее использование масок в королевстве было обязательным только в общественном транспорте.

Испания является одним из наиболее серьезно пострадавших из-за пандемии в мире государств. С начала распространения инфекции в стране выявлено более 232 тыс. случаев заражения коронавирусом, 27 778 пациентов умерли.

С середины марта в Испании действует режим повышенной готовности. Мера позволила ограничить передвижение жителей по всей стране. Поскольку уровень распространения коронавируса в стране снижается, власти постепенно смягчают ограничительные меры.