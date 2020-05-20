В ЕС вступил в силу запрет на продажи сигарет с ментолом

Полный запрет на продажи сигарет с ментолом вступил в среду в действие на территории всех 27 государств Евросоюза. Об этом сообщила в среду Еврокомиссия, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Законодательство об ограничении продаж табака было принято в ЕС в 2014 году и введено в действие в 2016 году. Одним из ключевых элементов данной директивы было поэтапное выведение с европейского рынка ароматизированных сортов сигарет, основную часть которых составляют сигареты с ментолом. Это решение было принято европейскими странами из-за продолжавшегося с начала века роста продаж ароматизированных сигарет, которые в 2012 году составляли до 5% всего европейского табачного рынка.

Еврокомиссия отмечает, что в рекламных кампаниях, связанных с ароматизированными сигаретами, они обычно подаются как "легкая форма". В рекламе активно используются образы природы, свежести, текущей воды или свежих цветов и фруктов, которые создают ложное впечатление, что ароматизированные сигареты менее вредны для организма человека. В реальности, наличие ароматизаторов ни в малейшей степени не снижает негативного влияния этих табачных изделий на здоровье людей, а в некоторых случаях даже усугубляет его.

Бум ароматизироанных сигарет значительно снизил эффект от интенсивных кампаний в государствах ЕС о снижении вреда для здоровья от курения, которые позволили значительно сократить потребление табака в Евросоюзе за последние 15 лет. Причем наибольшую популярность эти виды табачных изделий получили в молодежной среде.

Теперь, когда ароматизированные, в том числе и ментоловые, сигареты находятся под официальным запретом странам ЕС предстоит выдержать новый виток борьбы - с контрабандой как качественных, так и контрафактных сигарет, которая всегда резко увеличивается после введение в действие очередного торгового запрета.