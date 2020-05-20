Парламент Испании в пятый раз одобрил продление режима повышенной готовности

Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании одобрил в среду запрос правительства о продлении режима повышенной готовности до 7 июня из-за распространения нового коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В середине марта Совет министров одобрил введение на 15 дней режима повышенной готовности, который позволил ограничить передвижение жителей по всей стране. Для его продления требовалось разрешение Конгресса депутатов. Это уже пятый раз, когда парламент продлил действие режима. При этом правительство утратило поддержку по данному вопросу главной оппозиционной политической силы страны - Народной партии.

В этот раз кабмин хотел продлить действие режима сразу более чем на месяц. Тем не менее после переговоров с центристской партией "Граждане" было достигнуто соглашение о продлении лишь на 15 дней.

Испания является одним из наиболее пострадавших в мире государств из-за пандемии. С начала распространения инфекции в королевстве было выявлено более 232,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, 27 888 пациентов умерли. При этом уровень распространения коронавируса в Испании сейчас снижается. В связи с этим правительство королевства постепенно смягчает ограничения.

С 18 мая большая часть населения королевства перешла на новую фазу ослабления мер, введенных из-за пандемии. На этом этапе разрешены встречи с близкими, открываются с определенными ограничениями террасы кафе и баров, отели, музеи.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.