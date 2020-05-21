В ЕС надеются, что туристический сезон этим летом будет общеевропейским

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон выразил надежду на возобновление этим летом общеевропейского туристического сезона. Об этом он заявил в четверг в интервью французскому телеканалу BFM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Безусловно, в Европе будет туристический сезон этим летом, - отметил он. - Будет ли он общеевропейским? Очень на это надеемся. Будет ли он национальным? Это точно".

В начале мая еврокомиссар отмечал, что "границы пандемии не совпадают с границами стран", поэтому некоторые зоны в ЕС могут быть открыты для туристов, тогда как другие останутся закрытыми.

Как заявил министр туризма Греции Харис Теохарис, что туристы из всех стран мира смогут приезжать в Грецию с 1 июля, за исключением граждан государств со сложной эпидемической ситуацией.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. К настоящему моменту более 5 млн человек по всему миру заразились коронавирусом и выше 325 тыс. умерли.

Чтобы остановить распространения коронавируса, власти большинства стран ЕС ввели режим самоизоляции населения, который в настоящий момент повсеместно ослабляется.