Испания рассматривает возможность введения "безопасных коридоров" для туристов

Правительство Испании рассматривает возможность разрешить въезд в страну туристам из государств с относительно благоприятной эпидемиологической ситуацией. Как заявила в опубликованном в четверг интервью газете Financial Times испанский министр экологического перехода и демографического вызова Тереса Рибера, для гостей страны могут быть введены "безопасные коридоры", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы думаем о безопасных коридорах, поскольку такая система позволит приезжать людям из регионов, где число случаев заражения за последнюю неделю или две не увеличивалось больше чем на 0,3% [в сутки], - сказала Рибера. - Таким образом, мы будем знать, что статистическая вероятность заразиться будет примерно одинаковой как в месте отправления, так и в точке назначения".

В Испании этот показатель уже больше недели не увеличивается больше чем на 0,3% в день, а регистрируемое за сутки количество смертей уже пять дней не превышает 110. "Безопасные коридоры" для туристов могут быть открыты с теми странами, где ситуация будет примерно такой же, как в Испании. При этом пока свобода передвижения еще не восстановлена внутри самой страны, и ожидается, что это произойдет не раньше и июля. Кроме того, с 15 мая, в соответствии с решением Минздрава королевства, все прибывающие в Испанию из-за рубежа отправляются на двухнедельный карантин из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-19).

О возможности введения специальных туристических коридоров между странами, где эпидемиологическая ситуация стабильно улучшается, ранее упоминали также власти Австрии, Германии, Италии, Чехии и ряда других европейских стран.

С начала распространения инфекции в Испании было выявлено более 232,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, 27 888 пациентов умерли. В середине марта был введен режим повышенной готовности для сдерживания распространения заболевания. Это позволило ограничить передвижение жителей по всей стране. Поскольку уровень распространения коронавируса в Испании снижается, власти королевства постепенно смягчают ограничительные меры.

В прошлом году Испания установила новый рекорд по числу гостей из-за рубежа. За 12 месяцев в королевстве побывали 83,7 млн иностранцев. Как ранее сообщал Национальный институт статистики, в марте этого года число иностранных туристов, посетивших Испанию, сократилось на 64,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.