В Испании впервые за два месяца отмечено менее 50 летальных исходов от COVID-19 за сутки
В Испании за последние сутки зарегистрировали 48 летальных случаев впоследствии заражения коронавирусом COVID-19, сообщают испанские СМИ, передает Trend со ссылкой на агентство "Интерфакс".
Отмечается, что впервые с 16 марта этот показатель - меньше 50 человек.
В общей сложности за время пандемии в стране от последствий заражения коронавирусом скончалось 27,9 тыс. человек.
За последние 24 часа в Испании выявили 482 новых случая заражения.
С 21 мая ношение масок в Испании стало для всех обязательным в закрытых помещениях и на улицах в случае, когда невозможно соблюдать дистанцию в два-три метра. Исключение составят дети до шести лет. В то же время власти все же рекомендуют носить маски детям в возрасте от трех до пяти лет.
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