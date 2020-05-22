В Оксфорде стартовал второй этап клинических испытаний вакцины от коронавируса

Европа 22 мая 2020 13:26 (UTC+04:00)
В Оксфорде стартовал второй этап клинических испытаний вакцины от коронавируса

Команда исследователей из Оксфордского университета, разработавшая вакцину от коронавируса, заявила о переходе ко второму этапу испытаний, во время которых число добровольцев превысит 10 тыс. человек. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении ученых британского вуза, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На этой стадии исследования к нему подключаются люди в возрасте от 56 до 69 лет, старше 70 лет и дети от 5 до 12 лет. Всего во втором этапе испытаний примут участие 10 260 человек.

Методика клинических испытаний будет такая же, как на первом этапе, когда исследованием были охвачены чуть более тысячи добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Часть участников проекта получат вакцину ChAdOx1 nCoV-19. Она создана на основе вируса шимпанзе, в который добавлена часть генетического кода коронавируса. Подобная технология ранее уже доказала эффективность в создании иммунитета к другим заболеваниям. Другой части добровольцев из контрольной группы достанется вакцина от менингита MenACWY.

На третьем этапе, дата начала которого не уточняется, число участников исследования будет вновь увеличено.

"Клинические испытания проходят очень хорошо, и сейчас мы начинаем исследования, чтобы определить, насколько хорошо вакцина вызывает иммунный ответ в других группах взрослого населения, и протестировать, может ли она обеспечить защиту для более широкого числа людей", - приводятся в коммюнике слова главы Научно-исследовательской группы по поиску вакцин Оксфордского университета профессора Эндрю Полларда.

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