ВОЗ получила чуть меньше половины средств, необходимых для борьбы с COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) к настоящему моменту собрала чуть меньше половины из €1,7 млрд, необходимых для борьбы с вызываемым коронавирусом заболеванием (COVID-19). Об этом заявил в пятницу генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на 147-й сессии исполнительного совета организации, Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, с самого начала ВОЗ взяла на себя лидирующую роль в реагировании на вспышку заболевания. "Были определены наши потребности - 1,7 млрд долларов для борьбы с COVID-19, - отметил Тедрос Аданом Гебрейесус. - Из них 800 млн долларов уже получены или заявлены. Но не хватает 900 млн долларов".