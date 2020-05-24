Тонна шоколада вытекла из грузовика на западе Франции

Тонна шоколада вытекла из грузовика во французской коммуне Лангоне на западе Франции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru", пишет Le Telegramme.

Инцидент произошел 22 мая. Грузовик доставлял 24 тонны шоколада. На подъезде к блинной из цистерны начал вытекать шоколад. Всего вытекло около тонны продукта.

На место происшествия выехали пожарные, которые помогли собрать шоколад с земли ведрами.

Отмечается, что на работу блинной случившееся никак не повлияло.