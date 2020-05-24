В Румынии произошло землетрясение

В Румынии 24 мая произошло землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщает Национальный институт физики Земли, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Подземные толчки начались в 15:03 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в сейсмической зоне Вранча в уезде Бузэу. Очаг залегал на глубине 138 км. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Напомним, что ранее землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Иране. Сообщается как минимум о шести пострадавших. В результате буйства стихии в жилых домах образовались трещины.