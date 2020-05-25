В Италии от COVID-19 вылечились более 140 тысяч пациентов

В Италии из почти 230 тыс. заразившихся коронавирусом выздоровели более 140 тыс. человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru", сообщает итальянский департамент гражданской защиты.

По информации ведомства, за последние сутки в стране от инфекции вылечились 1 639 пациентов, при этом число погибших от заболевания стало рекордно низким за время пандемии — 50 человек.

За последние 24 часа итальянские медики выявили 531 новый случай заражения вирусом.

Ранее власти Италии продолжили снимать карантинные ограничения, введенные из-за распространения пандемии: в стране открылись часть магазинов, музеи, летние кафе и парикмахерские, был отменен запрет на въезд в страну из Шенгенской зоны. С 3 июня руководство республики намерено окончательно отменить ограничения на передвижения между регионами.