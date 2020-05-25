Правительство Черногории заявило, что все больные COVID-19 в стране вылечились

Кабинет министров Черногории заявил, что все пациенты, ранее заболевшие COVID-19 в стране, вылечились. Об этом сообщила пресс-служба черногорского правительства в ночь на понедельник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В нашей стране больше нет инфицированных вирусом Covid-19. Черногория до 17 марта, когда был подтвержден первый случай инфекции, оставалась последней европейской страной без вируса", - говорится в сообщении, размещенном в официальном Twitter правительства.

Ранее в Черногории после двухнедельного перерыва был зафиксирован новый случай коронавируса у иностранца - гражданина Сербии. Черногорские медики оперативно переправили пациента в Сербию и не стали вносить его в общую статистику зараженных. Таким образом, согласно данным Института общественного здоровья Черногории, всего с начала пандемии в стране заболели 324 человек, 9 из них умерли. В то же время, по мнению специалистов, крайне малое число тестируемых не дает представления о масштабах распространения вируса в стране.

В связи с распространением вируса Национальный координационный совет Черногории ввел комплекс ограничительных мер, включающих приостановку пассажирского международного и внутреннего сообщения, а также запрет покидать дома в выходные дни. В последние недели меры ограничений постепенно отменялись.