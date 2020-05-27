Власти Германии решили ослабить ограничения социальных контактов

Федеральные и региональные власти ФРГ договорились о продлении введенных из-за пандемии ограничений социальных контактов до 29 июня, но решили ослабить их. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства Германии по итогам переговоров руководителей Ведомства федерального канцлера и управлений по делам глав федеральных земель ФРГ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Впредь будет разрешено встречаться в общественных местах максимум вдесятером или двумя семьями. "Также рекомендуется по возможности сократить число контактных лиц и придерживаться, насколько возможно, одного и того же круга общения", - говорится в сообщении по итогам совещания. В документе отмечается важность соблюдения гражданами правил личной гигиены и социальной дистанции, в том числе во время встреч у себя дома.

В то же время вопрос смягчения мер по-прежнему остается в компетенции властей федеральных земель. Власти Тюрингии, например, уже заявили, что могут пойти своим путем, если это позволит сделать ситуация с распространением коронавируса.

"Там, где этого потребует региональная динамика, в рамках предусмотренных мер должны будут введены значительные ограничения контактов, чтобы не допустить вспышки и распространения инфекции за пределы региона", - говорится в документе. В нем также говорится о том, что "спустя месяц после начала послаблений принятых мер число новых случаев заражения в Германии находится на низком уровне".