В Европе людям разрешили посещать пляжи с ограничением

Доступ к морю после карантина из-за пандемии коронавируса открыли в южных странах Евросоюза. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, пишут "Известия".

Так, власти некоторых регионов Испании внедрили безопасную систему посещений пляжа, разделив побережье на зоны. В Италии ввели так называемое "правило зонтика", при котором расстояние между ними должно быть не меньше 10 метров. Во Франции работает система "динамичный пляж": людям запреено лежать и загорать, необходимо постоянно двигаться.

Европейские эпидемиологи признаются, что исследований о стойкости коронавируса в морской воде в настоящее время нет, однако вероятность заражения в соли гораздо ниже, а плавание само по себе укрепляет иммунитет человека.

В целом же, здоровье людей в ходе снятие карантинных мер будет зависеть, в первую очередь, от их собственной ответственности, убеждены специалисты.

31 декабря 2019 года Китай сообщил во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. 7 января эксперты установили, что ее спровоцировал новый тип коронавируса (вызывает болезнь COVID-19). 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Общее количество зараженных коронавирусом в мире, по последним данным Университета Хопкинса, достигло 5 606 925 человек. Выздоровели более 2,3 миллиона, свыше 350 тысяч человек умерли.