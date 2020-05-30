В Великобритании археолог-любитель обнаружил останки древнего птерозавра

Небольшой фрагмент челюсти представителя древнего семейства тапеяридов из отряда птерозавров случайно обнаружен археологом-любителем на берегу острова Уайт у южного побережья Великобритании в проливе Ла-Манш. Как сообщает вещательная корпорация Би-би-си, это первый представитель данного семейства, найденный на британских островах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Окаменелость этого нового вида пополнила множество останков динозавров и других древних рептилий, найденных на острове. Вообще, это место занимает одну из важнейших позиций в мире в изучении динозавров Мелового периода (145-66 млн лет назад)", - рассказал профессор Портсмутского университета Дэвид Мартилл.

По словам ученых, раньше представителей отряда тапеяридов находили в Китае и Бразилии, но только не на Британских островах. Таким образом, можно сказать, что ареал этих рептилий был куда шире, чем предполагалось ранее.

Аспирант-палеонтолог Портсмутского университета Меган Джейкобс впервые увидела эту находку у своего друга археолога-любителя, которому она досталась от коллекционера, случайно нашедшего окаменелый фрагмент челюсти на пляже. По ее словам, она сразу узнала "характерную для тапеяридов челюсть, в которой расположено множество мельчайших дырочек, предназначенных для органов чувств, распознающих пищу". Позднее видовая принадлежность окаменелости была подтверждена в Портсмутском университете и передана в Музей динозавров острова в Сандауне.