Во Франции начинается второй этап выхода из карантина

Франция вступает во вторник в очередную фазу выхода из карантина, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

С этого дня дополнительно отменен целый ряд ограничений, введенных в середине марта в связи с пандемией коронавируса.

Свободным станет передвижение по стране: поездки больше не ограничены радиусом в 100 км от дома. Ношение защитной маски остается, однако, требованием ко всем пассажирам общественного транспорта. При этом власти отменили свое прежнее распоряжение сократить вдвое в целях поддержания социальной дистанции количество посадочных мест в поездах железной дороги и метро.

Со вторника на смартфонах начнет действовать приложение, которое будет оповещать о возможных контактах с носителями инфекции за последние две недели. Такая информация, как предполагают эксперты, должна побудить парижан своевременно проводить тесты и вновь переходить на домашний режим в случае необходимости.

Как предупредили на минувшей неделе в правительстве Франции, внутренние границы Шенгенской зоны могут открыться к 15 июня. Затем должны быть согласованы сроки открытия внешних рубежей Европейского союза, точная дата пока неизвестна.

Происходит постепенное оживление культурной жизни - с этой недели начинают открывать свои двери французские музеи. Сроки при этом разные: так, замок Шамбор одним из первых примет экскурсантов уже 5 июня, этнографический музей имени Жака Ширака на набережной Бранли - 9 июня, а открытия Лувра и королевской резиденции в Фонтенбло придется ждать до следующего месяца.

Первых посетителей готовятся встретить во вторник рестораны и кафе во французских провинциальных городах. Их владельцы с точностью до миллиметра измерили расстояние между столами - эта дистанция должна теперь составлять не менее 1 м.

В самой столице пока же будут открыты лишь террасы уличных кафе. "Ни шума, ни музыки, закрытие в 22:00", - предупредили при этом их владельцев в столичной мэрии. Ресторанные интерьеры станут доступны для парижан лишь на следующем, третьем этапе.

Хотя официально лето начинается во Франции в самый долгий световой день 21 июня, первые летние свадьбы могут быть сыграны уже во вторник. Власти разрешили вновь проводить такие церемонии, правда, с ограниченным кругом гостей - не более 10.

Еще в субботу, не дожидаясь наступления второго этапа отмены карантина, столичная мэрия открыла для горожан парки и сады города на Сене. "Мы вступаем в период, когда свобода вновь становится правилом, а запреты - исключением", - напомнила парижская пресса слова премьер-министра Эдуара Филиппа в связи с ослаблением карантина.

Французская школа рассчитывает вернуть в классы на этом этапе основную часть своих учеников. Выход из режима самоизоляции в системе образования начался 12 мая, но проходит постепенно. Пока к занятиям вернулись около 30% школьников средних классов и 20% учащихся начальной школы.

Те не менее, по решению властей, ограничены те социальные формы жизни, которые наиболее подвержены распространению коронавируса. Пустуют пока стадионы, ждет своего часа национальное первенство.

Запас терпения потребуется и поклонникам киноискусства. Кинотеатры, как сообщил премьер, поднимут занавес лишь на следующем, третьем этапе отмены ограничений. Он начнется 22 июня.

Закрыты пока дискотеки и ночные клубы. В целом запреты сохранятся для любого общения с большим числом участников. "Наиболее серьезную опасность в период пандемии представляет массовое скопление людей в замкнутом пространстве и без тщательно продуманной организации", - убеждены во французском правительстве.

Согласно последним данным главного управления здравоохранения, с момента начала пандемии 1 марта она унесла жизни 28 830 человек. В госпиталях сейчас находятся около 14 300 зараженных коронавирусом. За последние сутки были госпитализированы менее 90 больных, тогда как еще неделю госпитализация в течение суток потребовалась для более чем 340 человек.

Отступление пандемии правительство связывает с проявленной французами "гражданской ответственностью" и соблюдением всех рекомендаций властей по поводу защитных мер. Тем не менее, осмотрительность и осторожность остаются ключевыми словами и на новом этапе выхода из карантина.

Наиболее масштабные испытания перемещаются, однако, в сферу экономики. Согласно данным, опубликованным в конце минувшей недели, безработица в стране в апреле на пике пандемии возросла более чем на 20%. Понижение ВВП может составить по итогам года 8%.

Ощутимые потери понесла туристическая отрасль. В связи с мораторием на путешествия она, по оценкам экспертов, уже лишилась почти €30 млрд и порядка 150 тыс. рабочих мест.

По инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона в ближайшее время к работе приступает комиссия из почти 30 французских и международных экспертов, среди которых лауреат Нобелевской премии Жан Тироль. Перед исследователями стоит задача предложить оптимальную "дорожную карту" восстановления экономики.