Дату старта европейской ракеты Vega C определят после начала пусков с Куру

Пуск новой европейской ракеты Vega C запланирован на 2020 год, дата будет определена после возобновления пусковой деятельности на космодроме Куру во Французской Гвиане. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил глава представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в России Рене Пишель.

"Первый запуск ракеты Vega C запланирован на 2020 год, общий график пусков будет утверждаться после того, как пусковая деятельность на космодроме Куру возобновится этим летом со стартом ракеты Vega", - отметил Пишель.

По словам главы представительства ЕКА, первая Vega C выведет на орбиту итальянский геодезический спутник LARES 2 (Laser Relativity Satellite), предназначенный для изучения общей теории относительности и космической геодезии.

Пишель отметил, что новая версия ракеты Vega будет отличаться большим объемом полезной нагрузки. "В частности, Vega C сможет выводить до 2 200 кг полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту вместо 1 500 кг, которые может выводить Vega на ту же орбиту", - пояснил глава представительства ЕКА. При этом стоимость обслуживания ракеты останется неизменной, а число неевропейских компонентов в носителе снижено.

В середине марта Гвианский космический центр приостановил все процедуры по подготовке к запуску ракет в связи с пандемией коронавируса. 29 апреля компания - оператор космических полетов Arianespace сообщила, что готовится возобновить подготовку сразу к двум запускам с космодрома Куру. В свою очередь глава французского Национального центра космических исследований (CNES) Жан-Ив Ле Галь сообщил на своей странице в Twitter, что первый после пандемии пуск ракеты-носителя Vega с космодрома в Куру планируется в середине июня