ЕС намерен создать фонд на €8 млрд для финансирования военных операций за рубежом
Евросоюз намерен создать "Европейский фонд мира" объемом до €8 млрд для финансирования своих военных операций за рубежом, в первую очередь в Африке и Средиземном море. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении внешнеполитической службы ЕС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Верховный представитель [ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель] выступил с предложением создать внебюджетный "Европейский фонд мира" для финансирования военной операционной активности ЕС в рамках Общей внешней политики и политики безопасности ЕС объемом до €8 млрд. Сроки работы этого фонда будут совпадать со следующим семилетним бюджетным циклом Евросоюза (2021-2027 годы)", - говорится в заявлении.
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