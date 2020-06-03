Испания намерена запретить одноразовую пластиковую посуду

Власти Испании планируют использование одноразовой пластиковой посуды с 2021 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru", сообщил вице-премьер правительства, министр экологического перехода Тереса Рибера.

2 июня Совет министров одобрил соответствующий законопроект об отходах, который теперь должен рассмотреть конгресс депутатов.

Данный законопроект предусматривает также введение дополнительного налога на пластиковые одноразовые изделия с 2023 года.

Таким образом, испанские власти рассчитывают на то, что к 2026 году продажа пластика в стране упадет на 50% по сравнению с 2022 годом, а к 2030 году — на 70%.