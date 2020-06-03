ЕК сможет блокировать сделки по приобретению компаний ЕС с помощью госкапитала

Еврокомиссия (ЕК) сможет вмешаться и даже блокировать приобретение европейских компаний зарубежными предпринимателями с помощью госсубсидий в нарушение законодательства Евросоюза о конкуренции. Эти и другие новые полномочия ЕК, как сообщает в среду газета Financial Times, прописаны в проекте "Белой книги" сообщества по этому вопросу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В соответствии с предложениями, изложенными в проекте официального документа, с которым удалось ознакомиться британскому изданию, высший орган исполнительной власти Евросоюза намерен рассматривать проблемы воздействия финансовой помощи, предоставляемой правительствами стран, не входящих в ЕС, с точки зрения подрыва конкуренции в союзе. "Растет число случаев, когда иностранные субсидии, как выяснялось, способствовали приобретению предприятий в ЕС", - отмечают его авторы.

"[Нынешний] инструментарий политики ЕС не учитывает все возможные аспекты негативного воздействия иностранных субсидий <...>. Поэтому в данном документе обозначены новые инструменты для решения данных проблем и обеспечения равных условий на внутреннем рынке", - подчеркивается в проекте. Меры, предложенные ЕК, предоставляют возможность компетентным органам выявлять источник финансовой помощи, и если эти средства оказывают негативный эффект на внутренний рынок, то "в крайнем случае" сделка по приобретению может быть запрещена.

Как заявляла ранее газете замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер, в ЕК обнаружили, что "существует разрыв [в возможностях], если, например, государственная компания покупает европейскую и может заплатить какие угодно средства". "Мы пытаемся определить, что можно тут сделать", - сказала Вестагер. Она призвала страны - члены ЕС приобретать акции компаний, находящихся под угрозой поглощения зарубежными предпринимателями, в том числе из Китая и США.

Официальный представитель Еврокомиссии заявил Financial Times, что "ЕК подготовит "Белую книгу" к середине 2020 года". "В ней будут представлены возможные способы устранения негативных последствий иностранных субсидий на едином рынке и правила доступа иностранцев к государственным закупкам и финансированию ЕС", - добавил он.